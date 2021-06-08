بن مبارك يناقش مستجدات الاوضاع في ببلادنا مع رئيس مجلس الدولة العماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، رئيس مجلس الدولة العماني عبدالملك الخليلي.



جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الاوضاع في اليمن وجهود السلام الاقليمية والدولية لإنهاء الحرب، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد بن مبارك على عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين اليمن وسلطنة عمان المستندة على روابط القربى والجوار الجغرافي والتاريخ المشترك والسعي الى تعزيز تلك العلاقات بما يخدم الشعبين الشقيقين.

واشاد بالدور الذي تلعبه سلطنة عمان في دعم الجهود الدولية والإقليمية لإيقاف الحرب والدفع بالعملية السياسية وإحلال السلام الشامل والاستقرار في اليمن والمنطقة، مجدداً التأكيد على ان الحكومة اليمنية تدعم تلك الجهود وتتعاطى بايجابية مع كافة جهود السلام من اجل مصلحة الشعب اليمني ووقف نزيف الدم الجاري منذ انقلاب المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014 واحتلال العاصمة صنعاء وتوسعها للمدن الاخرى وما تلاها من معاناه انسانية وتدمير للنسيج الاجتماعي وتدهور اقتصادي.

وقال بن مبارك "آن الاون ان توقف اصوات المدافع وان تقرع اجراس السلام وان تغتنم المليشيات فرصة احلال السلام والتعاطي مع الموقف العماني والمبادرات الاممية والاقليمية لإنهاء الحرب والجلوس في طاولة المفاوضات من اجل اعلاء مصلحة الشعب اليمني واحلال الامن والسلم في اليمن وأن وقف إطلاق النار الشامل خطوة مهمة جداً لمعالجة كافة القضايا الإنسانية بالإضافة إلى فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وفقاً لاتفاق ستوكهولم والجلوس إلى طاولة المفاوضات ويجب على الحوثيين اقتناص هذه الفرصة لتحقيق السلام العادل والشامل".

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الدولة العماني حرص بلاده على تحقيق السلام الدائم في اليمن وانهاء الحرب والمعاناة الإنسانية.. مجدداً التأكيد على موقف عُمان الثابت الداعم لامن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة اراضيه.

حضر اللقاء سفير اليمن في سلطنة عمان الدكتور خالد بن شطيف.