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التميمي يطلع على أنشطة مشروع التدريب المهني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم، على أنشطة مشروع التدريب المهني ودعم المهارات التجارية، الذي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.

 

وتعرف الوكيل التميمي لدى لقائه بعدد من المختصين في أقسام وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر على أبرز تدخلات وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في مجال التنمية البشرية نظرا لما لها من انعكاسات إيجابية في اكتساب المعارف والمهارات العملية والمهنية لدى المستهدفين من الجنسين في العديد من مناطق وادي حضرموت.

 

وجدد الوكيل التميمي استعداد السلطة المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية في مديريات وادي حضرموت والصحراء لتعزيز التعاون المشترك وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها مساعدة القائمين بالوكالة لتنفيذ المشاريع والبرامج المختلفة التي تقدم خدماتها للمجتمعات المحلية في مديريات الوادي والصحراء.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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