افتتاح مرافق تعليمية بجامعة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، ورئيس جامعة سيئون الدكتور محمد الكثيري، مرافق تعليمية بجامعة سيئون، تم تنفيذها من قبل جمعية نبراس للتنمية بتمويل السلطة المحلية، ومؤسستي صلة والعون للتنمية.



وشملت المشاريع المنفذة، قاعة كبرى حديثة في كلية الطب ، ومعمل حاسوب في كلية التربية ، واعادة تأهيل القاعة الكبرى.

وأشار الوكيل الكثيري الى أهمية الشراكة بين السلطة المحلية والقطاعات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني، من أجل مساندة جهود تطوير القطاعات التعليمية والأكاديمية.

بدوره أشار رئيس الجامعة ان هذه المشاريع سيكون لها الأثر الايجابي في إحداث نقلة نوعية على مستوى الأنشطة الطلابية لمختلف كليات الجامعة.

الى ذلك وقـع المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين بسيئون، ومؤسستي صلة والعون للتنمية، اتفاقية تنفيذ مشروع معلمات الريف في مديرية رخية بحضرموت (مساق الدبلوم).

ويهدف المشروع الى توفير 28 معلمة في مساق الدبلوم في المديرية، ومنع الحد من تسرب الطالبات من المرحلة الأساسية.