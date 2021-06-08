اللجنة الوطنية للتحقيق تزور السجن المركزي بسيئون للاطلاع على أوضاع النزلاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق اليوم بمدينة سيئون مع نائب مدير أمن وادي وصحراء حضرموت العقيد علي الصناعي ومدير السجن المركزي عبده المري لمناقشة أوضاع المساجين ومدى حصولهم على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح.



كما زار أعضاء اللجنة حسين المشدلي وناصر العوذلي واشراق المقطري ومحمد طليان، اقسام السجن والاستماع لعدد من السجناء والمحتجزين على ذمة قضايا مخالفه واهم مطالبهم القانونية.

وفي نفس الاطار نفذت اللجنة لقاء موسع تشاوري مع المجتمع المدني العامل في مجال تعزيز حقوق الانسان حضره عدد ٢٣ مشارك من العاملين بالرصد وحماية حقوق الطفل والمراة والنازحين نوقش فيه اليات تفعيل الشراكة والتعاون مع اللجنة في سبيل الوصول للضحايا والحد من الانتهاكات.