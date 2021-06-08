اجتماع في سيئون يناقش تعزيز التعاون بين الوحدات الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة مدير أمن مديريات وادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني، الوضع الأمني وتعزيز دور الوحدات الأمنية والتعاون فيما بينها.



وأكد العوبثاني على استعداد كافة الوحدات الأمنية للتعاون والتعزيز فيما بينها بتحريك الدوريات في تنفيذ الحملات الأمنية وتنفيذ اوامر النيابة والقضاء وضبط المطلوبين أمنيا، مشددا على اليقظة العالية ومنع دخول السلاح وضبط المجاميع المسلحة داخل المدن والتعامل مع قضايا نزاعات الاراضي وفقا للقانون.

ونوه بجهود إدارتي أمن مديرتي القطن وتريم في ضبط القضايا الجسيمة والمطلوبين أمنيا خلال الفترة الماضية وكذا جهود شرطة السير بتنفيذ المهام المرورية في الميدان، منوها الالتزام بالانضباط في العمل والتواجد المستمر لما له من دور فاعل في تعزيز العمل الأمني.