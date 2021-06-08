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هيئة مجلس الشورى تنعي عضو المجلس صالح النخعي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليوم عضو المجلس المناضل صالح عبدالله النخعي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنشاط السياسي مدافعًا، عن الشرعية الوطنية والدولة الاتحادية، والجمهورية، حاملا هم الوطن معه أينما حلَّ وكان خير سفيرًا لبلده.

 

وكان النخعي مثالًا في العطاء، وقدوة في السلوك، ونموذجًا يحتذى به في التعامل مع قيم التسامح والعدالة والإخاء، كريمًا معطاءً، خسرت اليمن برحيله عضوًا نشطًا في الحياة السياسية والشوروية.

 

واعرب المجلس عن بالغ حزنه لرحيل الفقيد.. سائلا الله ان يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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