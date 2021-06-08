بن مبارك يستعرض مع السفراء العرب المعتمدين لدى سلطنة عمان تطورات الاوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، امس مع السفراء العرب المعتمدين لدى سلطنة عمان، تطورات الاوضاع السياسة على الساحة اليمنية والجهود الاقليمية والدولية لاحلال السلام لايقاف الحرب والدفع بالعملية السياسية.



وتطرق الوزير بن مبارك خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة اليمنية بمسقط، الى رفض وتعنت المليشيات الحوثية المدعومة من ايران، لكافة تلك الجهود واستمرارها في الحرب وابتزازها لدول الجوار وتهديدها للملاحة الدولية خدمة للمصالح الايرانية التخريبية في المنطقة.

واوضح بن مبارك اهمية الدور العماني ومساعيه الحميدة في السعي لتحقيق السلام وبما يعزز استقرار وامن اليمن والمنطقة..مؤكداً على ضرورة عدم تفويت مليشيا الحوثي لهذه الفرصة واعلاءها لمصلحة الشعب اليمني على اية مصالح اخرى.

من جانبهم اكد السفراء العرب دعم بلدانهم للجهود التي تبذلها الدبلوماسية اليمنية لتحقيق السلام واستعادة الامن و الاستقرار ، ووقوفهم الى جانب اليمن ووحدته وسيادته وسلامة اراضيه.