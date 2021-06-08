انتزاع 163 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي في مناطق متفرقة شمال الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

انتزعت الفرق الهندسية التابعة للواء الأول حرس حدود 163 لغماً أرضياً زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في المزارع والأسواق والطرقات العامة المؤدية إلى اليتمة والمناطق الأخرى في سلبة وعفي والهضبة وطيبة الاسم والربعة شمال محافظة الجوف.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، أن الألغام تنوعت بين فردية وعبوات ناسفة وغيرها وأن المليشيا تعمّدت تمويه الألغام والعبوات بأشكال خادعة وتتخذ ألوان الحجارة والرمال .. لافتاً إلى أن الفرق الهندسية قامت بتفكيك هذه الألغام وإتلافها حتى لا تعرض حياة المدنيين والمسافرين إلى الخطر.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية مستمرة في عمليات البحث وتمشيط المناطق وتطهيرها من الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية بكثافة في الطرقات والممرات والأماكن العامة في تعمد واضح للإضرار بالمدنيين وتعطيل حركتهم وحياتهم.