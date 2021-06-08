سقطرى.. المحافظ يوجه المسؤولين المحليين برفض حضور اجتماعات المجلس الانتقالي

وجّه محافظ سقطرى رمزي محروس، مسؤولي المحافظة المحليين في الجزيرة برفض أي دعوات لعقد اجتماعات تدعو لها جهات غير المحافظ.



وقال المحافظ، في تعميم، أطلع عليه "يمن شباب نت"، "نظرًا للوضع غير الطبيعي الذي تمر به المحافظة منذ انقلاب مليشيات الانتقالي وسيطرتها على المحافظة فإنه يتوجب على جميع أعضاء المكتب التنفيذي عدم الاستجابة لأي دعوات لاجتماع المكتب ما لم تكن من قبلنا".



وتوعد المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



يأتي ذلك في ظل مساعي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً استكمال السيطرة على مؤسسات الدولة وإعادة تفعيل مايسمى بـ "الإدارة الذاتية".



ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي، منذ يونيو /حزيران 2020، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.