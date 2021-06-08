شكرا لبحثكم عن خبر قناة "المسيرة" تكشف تفاصيل لقاء زعيم المتمردين الحوثيين ومساعدوه بالوفد العماني في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت قناة "المسيرة" الناطقة باسم مليشيا الحوثي عن تفاصيل اللقاء الذي جمع بين زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي والوفد العُماني في العاصمة اليمنية صنعاء، الإثنين.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين عن الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام قوله: "الحوثي التقى بوفد المكتب السلطاني العماني لمناقشة الرسائل المتبادلة المتعلقة بالقضايا الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة (لم يحددها)".

وأعرب الحوثي عن تقديره للمساعي الخيرة التي يقوم بها سلطان عمان هيثم بن طارق، مثمنا المواقف الإنسانية والحكيمة للسلطنة، دون تفاصيل أخرى.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء سبأ التابعة للحوثيين، إن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي، ناقش مع الوفد العماني الجهود التي تبذلها السلطنة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يكابدها أبناء الشعب اليمني.

وأعرب المشاط عن أمله بأن تكلل جهود سلطنة عمان بالنجاح.

والسبت، وصل إلى صنعاء الوفد العماني، للمرة الأولى منذ بدء الحرب اليمنية، لعقد مباحثات مع الحوثيين.

وتقوم سلطنة عمان بجهود دبلوماسية مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والحوثيين، حيث تحظى مسقط بعلاقة جيدة مع الطرفين المتصارعين.