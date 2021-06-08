شكرا لبحثكم عن خبر واشنطن.. الحوثيون ليس لديهم رغبة في انهاء الازمة اليمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي فجر الثلاثاء، إن الوجود الأميركي في المنطقة هدفه منع إيران من التمادي في أنشتطها الخبيثة، مؤكدا أن إيران لا تزال تشكل التهديد الأبرز لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.
واشار الى أن الحوثيين ليس لديهم رغبة في إنهاء الأزمة اليمنية، لهذا فإن مساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها ماتزال أولوية أميركية عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن.. الحوثيون ليس لديهم رغبة في انهاء الازمة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.