شكرا لبحثكم عن خبر واشنطن.. الحوثيون ليس لديهم رغبة في انهاء الازمة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي فجر الثلاثاء، إن الوجود الأميركي في المنطقة هدفه منع إيران من التمادي في أنشتطها الخبيثة، مؤكدا أن إيران لا تزال تشكل التهديد الأبرز لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

واشار الى أن الحوثيين ليس لديهم رغبة في إنهاء الأزمة اليمنية، لهذا فإن مساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها ماتزال أولوية أميركية عالية.