شكرا لبحثكم عن خبر اول تعليق للبعثة الاممية بالحديدة على جريمة الحوثيين بقصف مجمع اخوان ثابت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عبرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، عن استهجانها قصف مليشيا الحوثي الإرهابية مجمع إخوان ثابت الصناعي في المدينة.
وأكدت في بيان، اليوم الاثنين، أن الواقعة التي خلفت شهيدًا و3 مصابين، تجدد التحذير من الأثر الكارثي للنزاع على المدنيين.
ودعت البعثة إلى الحاجة لحماية المدنيين من عواقب الحرب في جميع الأوقات.
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