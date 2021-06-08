شكرا لبحثكم عن خبر حقنة خاطئة تقضي على حياة مسؤول محلي في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر محلي عن وفاة مسؤول محلي بمدينة تعز بحقنة خاطئة تلقاها واودت بحياته بعد ساعات من دخوله غرفة العناية المركزة إثر مضاعفاتها. وقال المصدر إن السبب الرئيسي في وفاة مدير مكتب المغتربين نشوان نعمان اليوم الاثنين بسبب تعاطيه لحقنة مخدرة نوع Succinylcholine المتخصصة في تخدير العمليات الجراحية الكبيرة والخطيرة بحسب موقع بوابتي . وأضاف المصدر انه عقب نقل المسؤول المحلي الى مستشفى الروضة لتدارك تلك الكارثة وانقاذ حياته دخل غرفة العناية لكن الموت كان أسرع بالوصول اليه . وأوضح المصدر إنه سيجري تشريح الذبحاني في مستشفى الروضة لمعرفة ملابسات وفاته وعما إذا كانت عملية حقنه مدبرة مسبقاً.

كانت هذه تفاصيل خبر حقنة خاطئة تقضي على حياة مسؤول محلي في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.