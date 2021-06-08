شكرا لبحثكم عن خبر دولة خليجية تستعد لاعادة فتح سفارتها في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف قيادي في المليشيات الحوثية عن استعداد دولة خليجية إعادة فتح سفارتها في العاصمة اليمنية المحتلة من الانقلابيين (صنعاء) لممارسة اعمالها بشكل مستمر .

وبحسب ما جاء على لسان مستشار وزارة الإعلام في حكومة الانقلابيين الحوثيين توفيق الحميري لـ"راديو سبوتنيك" الروسية، فإن زيارة الوفد العماني الى صنعاء جاءت بهدف تطوير العلاقات الثنائية، بما فيها عودة السفارة العمانية في صنعاء اعترافا بحكومة صنعاء بشكل مباشر .

وأشار القيادي الحوثي الحميري إلى أن سلطنة عمان تقوم بمجهود كبير في الجانب الإنساني وتقوم بتقييم أهم المتطلبات في هذا الجانب.

وأضاف أن الجانب العماني ناقش ضمانات قدمتها السلطنة لحلول مطروحة على الطاولة لحل الأزمة اليمنية، ومن المنتظر أن يرد الطرف الآخر عليها أو تنفيذها.