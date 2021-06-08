شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. محتجون يغلقون مبنى السلطة المحلية في تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اغلق محتجون اليوم الاثنين مبنى السلطة المحلية بمدينة تعز جراء تصاعد الغضب الشعبي على تفشي الفساد وتدهور الخدمات وعدم صرف المرتبات.
واحتشد المئات اليوم الاثنين في شارع جمال الرئيس بالمدينة التي لا تزال تعان من حصار خانق من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وردد المتظاهرين عبارات تُشدِّد على ضرورة رحيل الفاسدين في محافظة تعز، وتُندِّد باستمرار تردي الخدمات والفوضى الأمنية.
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