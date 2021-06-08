شكرا لبحثكم عن خبر تدشين صرف رواتب العسكريين من الحالات لشهر يناير عبر القطيبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علي مقراط دشنت الدائرة المالية بوزارة الدفاع عملية صرف رواتب العسكريين المعروفين بحالات الشهداء والجرحى وملحقي الضباط والقوى الجوية لشهر يناير عبر شركة القطيبي للصرافة وذكر مصدر مسؤول بالدائرة المالية بوزارة الدفاع إن عملية الصرف بدأت لهذه الحالات من عصر اليوم الأحد. على الصعيد نفسه أفاد المصدر ذاته سيتم خلال الساعات القادمة تدشين عملية صرف رواتب العسكريين في الوحدات والهيئات والدوائر العسكرية لشهر ديسمبر العام الماضي إلى ذلك عبر منتسبي الجيش والأمن عن استنكارهم من مماطلة وتسويف حكومة المحاصصة في صرف رواتبهم المتوقفة للشهر السابع على التوالي والتي أدت إلى تدني معيشتهم ووصل بهم الحال الى الفقر المدقع والمجاعة ووضع مأساوي مؤلم. داعيين الجهات المسؤولة إلى صرف مستحقاتهم المشروعة آلتي لاتقبل الاستجداء والتوسل كونها حقوق مكتسبة

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