شكرا لبحثكم عن خبر خبير اقتصادي: ينبغي على البنك المركزي أن يعيد النظر في هيكلة الأجور والمرتبات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور /مساعد القطيبي أنه يجب على البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن أن يعيد النظر في هيكلة الأجور والمرتبات.

وقال الدكتور مساعد القطيبي، في تغريدة له على موقع "تويتر":‏" لا بأس أن يصدر البنك المركزي مزيدا من النقود لمواجهة العجز المالي للحكومة ولكن ينبغي أن يعاد النظر في هيكل الأجور والمرتبات للقطاع الحكومي والذي تضرر كثيرا بفعل التدهور في أسعارالصرف للعملة المحلية".

وأشار إلى أن بل أن هذا الإجراء هو ما تفعله البلدان التي تمر بظروف استثنائية كالتي تمر بها اليمن