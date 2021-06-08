شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: يمني يتحول جنسياً لينفذ اخطر عملية نصب وهذه التفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ شاب "يمني" متحول جنسياً أغرب عملية نصب بعد أن عاش قصة حب طويلة؛ وفقا لما تداوله نشطاء يمنيين على منصات التواصل الاجتماعي. وأشار النشطاء الى أن الشاب أدهم فيصل عبدالعزيز من أبناء عدن تحول جنسيا وغير شكله كما هو موضح بالصور وامتهن مهنة الطب وعالج النساء اليمنيات في شقته الخاصة في ماليزيا. وذكروا بأن الشاب المتحول قام بأغرب عملية نصب واحتيال على أحد اليمنيين وبأكثر من مئة ألف دولار بعد أن عاش معه قصة حب وهيام على أمل الزواج به. ولفتوا الى أنه سبق ذلك أحد المغتربين اليمنيين في مصر وبنفس المبلغ تقريباً. وحذر النشطاء من الانتباه من خطر النصابين والمحتالين. وتزايدت ظاهرة المتحولين جنسيا في الآونة الاخيرة، رغم تقصير الاعلام في تسليط الضوء على الظاهرة وأسبابها.

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