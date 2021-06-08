شكرا لبحثكم عن خبر مجلس عدن السياسي الموحد يصدر بيان ادانة واستنكار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت الدائرة الإعلامية في مجلس عدن السياسي الموحد بيان إدانة واستنكار اقتحام حرمات مساكن بعض المواطنين ومؤسسات الدولة في عدن، منها الإعلامية أيضاً .

وجاء في البيان :

يدين وبشدة مجلس عدن السياسي الموحد اقتحام حرمات مساكن بعض المواطنين ومؤسسات الدولة في مدينة عدن ومنها المؤسسات الإعلامية , و آخرها وكالة أنباء سبأ الناطقة باسم الدولة الشرعية المعترف بها دوليا، ومقر صحيفة الثورة الرسمية .

ونعتبر هذا السلوك تصعيد خطير يضر باستقرار عدن وحياة المواطنين فيها , بعد أن تفاءلوا خيرا باتفاق الرياض , لتفويت الفرصة أمام قوى العنف والفساد والنهب والبسط والمداهمات والاعتقالات في ممارسة هوايتها في اذلال واهانة عدن وسكانها المسالمين .

وتعد مثل هذه الممارسات نسف لهذا الاتفاق , وبالتالي نسف حالة التفاؤل وروح الامل لدى سكان عدن في استقرار مدينتهم , وإصلاح أوضاعهم , واخراجهم من حالة البؤس والشقاء الذي يعانون منه , ومن غياب الخدمات والراتب والارتفاع الجنوني للأسعار , وتهور وشطط البندقية في تعكير صفو عدن وحياة أبنائها .

و نعتبره فشل واضح في حسن إدارة المدينة ,وتوفير الاستحقاقات من خدمات ورواتب واستقرار امني ومعيشي , وتحسين شئون المواطنين فيها , والمحافظة على ما تبقى من شكل للدولة في تلك المؤسسات التي يديرها مواطنون مدنيون مسالمون معظمهم من الجنوب اليمني .

يؤكد مجلس عدن السياسي الموحد , على حرصنا الشديد على استقرار الحياة في عدن , والتوافق على إدارتها بما يخدم هذا الاستقرار وتوفير الخدمات والرواتب , وضبط استخلاص الإيرادات , وانضباط القوات الأمنية والعسكرية للنظم والقوانين السائرة , لضبط إيقاع الحياة , ووقف حالة الانفلات الأمني والقيمي والأخلاقي , الذي عكر صفو الحياة العامة والسلم الأهلي في المدينة وفتح مجال واسع للصوص و الفاسدين والناهبين لممارسة هوايتهم بأريحية تامة دون محاسبة وعقاب , في ظل تعطيل دور القضاء والنيابة , ويتحمل المسئولية تدهور حالة الأمن والانفلات القائم , وغياب العدل الجهات التي عطلت دور تلك المؤسسات , وسلطة الأمر الواقع على عدن

ويدعوا المجلس أبناء عدن قاطبة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المعلن عنها يوم الثلاثاء في مدينة التواهي

صادر عن الدائرة الإعلامية

مجلس عدن السياسي الموحد