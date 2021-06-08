شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يمني : مطار صنعاء وميناء الحديدة اهم ما حمله الوفد العماني إلى صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف صحافي يمني عن تقديم المملكة العربية السعودية عروض لجماعة عن طريق الوفد العماني الذي وصل صنعاء امس السبت.

وقال الصحافي اليمني احمد الشلفي في تغريدة له:‏بحسب مصادر حوثية فإن الوفد العماني حمل عروضا سعودية لفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة من المفترض أن يعقبه إعلان متزامن من التحالف والحكومة والحوثيين لوقف إطلاق النار بعد ذلك البدء في المفاوضات .

وأشار الشلفي:سيناقش الوفد مع عبدالملك الحوثي كل هذه التفاصيل،مختتما: قد لايبدو الوضع مبشرا لكن التفاؤل جيد.