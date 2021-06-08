شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هذا ما سيحدث لجسمك عند شرب "زيت الزيتون" على الرق "على معدة فارغة" لمدة اسبوع كامل !؟ (فيديو سيغير حياتك) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إن شرب زيت الزيتون البكر قبل النوم أو في الصباح الباكر على معدة فارغة لمدة أسبوع، يقدم لجسمك صندوق من العلاجات الرائعة، ويجنبك الإصابة بالكثير من الأمراض، نظرا لإحتوائه على العديد من الفيتامينات والأحماض الدهنية والسعرات الحرارية والقيم الغذائية العالية.

كما يحتوي زيت الزيتون على العديد من الأحماض الدُّهنية الأُحاديّة غير المُشبَعة، وهي دهونٌ صحّيةٌ تُساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكّري من النوع الثاني، بالإضافة إلى إحتوائه على كمّيةٍ كبيرةٍ من السُّعراتِ الحراريّة.

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أنواع زيت الزيتون :

يستخلص زيت الزيتون من ثمار الزيتون بإستخدام عدّة طرق سواء أكانت ميكانيكية أو فيزيائية، ولونه أصفر مائل للاخضرار، وتتميّز ثمار الزيتون بلونها الأسود أو الأخضر، وينقسم زيت الزيتون إلى نوعين هي :

- زيت الزيتون البكر: وهو الزيت المُستخرج من ثمار الزيتون، والمنتج من عصرها بشكل كامل.

- زيت تفل الزيتون: وهو الزيت المُستخلص من عصر بقايا ثمار الزيتون؛ بالاستعانة بعدد من المذيبات العضويّة بعمليات من التنقية والتكرير.

فوائد تناول زيت الزيتون على معدة فارغة أو قبل النوم

- الحد من الإلتهاب

يحتوي زيت الزيتون البكر عالي الجودة على 30 مادة "بوليفينول"، التي تعمل كمضادات للأكسدة وتعمل على تقليل الإلتهابات في الجسم، كما أن الأحماض الدهنية الأحادية- غير المشبعة- في زيت الزيتون البكر تساعد على زيادة الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم، وخفض الكوليسترول الضار (LDL).

كما أثبتت العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة الإضافية تقلل من خطر الإصابة بمرض القلب.

- الحصول على بشرة أفضل

يمكن إستخدام زيت الزيتون كمقشر ممزوج في فرك السكر أو مرطب، كما أن شربه قبل النوم يوفر العديد من مركبات مكافحة الشيخوخة، مثل مضادات الأكسدة.

- التقليل من الوزن

إن تناول زيت الزيتون قبل النوم يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن والحصول على جسم مثالي، حيث يعمل حمض الأولييك فيه على إبطاء إمتصاص العناصر الغذائية الأخرى، وبالرغم من أن زيت الزيتون يحتوي على سعرات حرارية عالية، إلا أن الإستهلاك الكلي للسعرات الحرارية على مدار اليوم سوف ينخفض.

- تحسين صحة المرارة

يساهم زيت الزيتون في الوقاية من حصى المرارة، لاحتوائه على مواد تُحفّز من إفراز هرمونات البنكرياس والصفراء.

- الحصول على قولون صحي

كشفت العديد من الدراسات أن شرب زيت الزيتون على معدة فارغة أو قبل النوم يثبط سرطان القولون في مراحل مختلفة من المرض خاصة بعد سن الخمسين.

كما أثببت الدراسات أن "البوليفينول" في زيت الزيتون يستخدم كمضاد للأكسدة لتخليص الجسم من الجذور الحرة التي تؤدي إلى السرطان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيت الزيتون يساهم في معالجة الإنتفاخ والإمساك وطرد الغازات والتخلص من الفضلات المتحجرة في القولون التي قد تؤدي الى بعض التعفنات.

- الحفاظ على مستويات السكر

يعمل شرب زيت الزيتون قبل النوم على الحفاظ على مستويات السكر في الدم منخفضة.

- علاج الإمساك

يعتبر خلط ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقة من عصير الليمون وشربها قبل النوم أو على معدة فارغة من أفضل الوصفات الطبيعية لمعالجة الإمساك، حيث يعمل المزيج على تقليل الإمساك ومنع البراز من الجفاف داخل القولون أثناء الليل ويوصي الباحثون بإستخدام زيت الزيتون لعلاج الإمساك بدلا من الأدوية المسهله، لأنه لا يسبب الألم ومفيد للهضم ويحفز عملية التمثيل الغذائي ويمتص الطعام ويمنع قرحة المعدة.

فوائد أخرى لزيت الزيتون :

• يعزز من دور الجهاز المناعي لجسم الإنسان. • يشفي من الأمراض الجلدية، كالجدري، والهربس، والهرش. • يقلل من أعراض البرد، كالسعال، والزكام. • يعالج أمراض الجهاز الهضمي، ويسهّل من عملية الهضم، ويليّن المعدة. • يفيد العظام والتهابات المفاصل المختلفة. • يفتح الشهية لتناول الطعام. • يعالج مشاكل الجهاز التنفسي مثل، الجيوب الأنفية، والربو. • يكافح الوهن، والتعب، والإجهاد. • يساعد في التئام الجروح، والتقرّحات، والحروق المختلفة. • يطوّل الشعر، ويزيد كثافته، ويمنع تساقطه. • يشفي من البواسير، ويدر البول. • يخلص من أمراض القلب، وتصلب الشرايين ويساهم في معالجة النقرس. • يوازن من ضغط الدم في الجسم، ويقوي الأعصاب. • يكافح مظاهر الشيخوخة المبكرة، ويزيد من نسبة الذكاء، والقدرة على التركيز. • يحدّ من انتشار الخلايا السرطانية والسرطانات، كسرطان الثدي.

المصدر: اليوم التاسع