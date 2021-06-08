شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : السعودية تصدر قرار جديد ومفاجئ بخصوص الحج هذا العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وسائل إعلام محلية سعودية عن عزم السلطات بالمملكة إقامة شعائر ومناسك الحج هذا العام ولكن وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية اللازمة التى تضمن الحفاظ على صحة الحجيج وسلامتهم، وتوقعت وسائل الاعلام السعودية أن يكون عدد حجيج هذا العام من خارج المملكة 3 أضعاف الحجيج من الداخل، ومن المتوقع ان يصل عدد الحجاج من الخارج الى 45 ألف حاج و من الداخل 15 ألف حاج من أصل 60 ألف حاج لهذا العام.



وهي التوقعات التي تم تحديدها من الجهات التى تخدم بيت الله الحرام وفقًا للظروف الراهنية فى جائحة فيروس كورونا.

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وتستمر جهود السلطات السعودية فى وزارة الحج والعمرة لتقوم بتسهيل قدوم واستضافة حجاج بيت الله الحرام باستخدام التقنيات الحديثة والنقل الآمن والارتقاء بمستوى الخدمات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لجائحة كورونا.



وصرح وزيرالإعلام السعودي ماجد القصبي أنه أمام هذا التحور المستمر لفيروس كورونا ومضاعفاته الغير متوقعة وأمام ضعف توفير اللقاحات في الكثير من الدول كل هذه العوامل أخرت الإعلان عن آلية هذه العام وأنه سيقوم وزيري الصحة والحج بإيضاح كيفية وآلية الحج هذا العام في الأيام القادمة.



و أكد على أن المملكة لا تريد أن يصبح الحج بؤرة لانتشار الوباء سواء كان ذلك داخل المملكة أو في دول العالم الإسلامي.



وأشارالقصبي إلي تفوق المملكة عالميًا فى تحقيقها للمركز الأول فى استجابة الحكومة لجائحة كورونا وأيضا المركز الاول عالميًا فى استجابة رواد الاعمال للجائحة مهنئًا القيادة والشعب السعودي بهذا الانجاز الكبير والنجاح في مواجهة الأزمة العالمية.