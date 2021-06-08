تعز.. قناصة ميليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين بمديرية "جبل حبشي"

المنامة - ياسر ابراهيم - أُصيبت امرأة صباح اليوم الاثنين، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في مديرية جبل حبشي غربيّ محافظة تعز.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "المواطنة (مسك عون) تعرضت لإصابة بالغة في يدها اليمنى برصاصة قناص تابع لميليشيا الحوثي وصلت إلى أمام منزلها في منطقة (وهر) بلاد الوافي جنوب غرب محافظة تعز".

وأضاف المصدر أن "القناص والمتمركز في تبة (الجبيرية) استمر طوال النهار بالضرب المباشر على تحركات المواطنين في قراهم وبيوتهم".

وأشار إلى أن "ضربات القناص المتواصلة خلقت حالة من الهلع في المنطقة بعد إصابة المرأة، ولم يتمكن أهالي المنطقة من قضاء أعمالهم اليومية خوفاً على أنفسهم من ضربات القناص".

وشهدت عزلة بلاد الوافي مطلع العام 2017م، أوضاعاً إنسانية كارثية نتيجة الحصار المطبق على المداخل والممرات من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.