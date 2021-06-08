عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيران واليمن والعلاقات الثنائية.. محور محادثات سعودية بريطانية

الثلاثاء 8 يونيو 2021

الخليج 365

ناقش الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي مع وزير خارجية بريطانيا سبل تعزيز العلاقات.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية على "تويتر" إن الأمير محمد والوزير البريطاني ناقشا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ومن جانبه، قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، إنه بحث مع وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكتين، ومستجدات الأوضاع في اليمن.

وأضاف في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "بحثت مع وزير خارجية المملكة المتحدة الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكتين، ورؤية بلدينا في تعزيز أمن واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة وجهود إحلال السلام في اليمن على ضوء المبادرة السعودية".

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا جاء فيه، إن راب التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في السعودية وبحثا الوضع المتعلق بإيران، والعلاقات الثنائية وتغير المناخ.

وتأتي زيارة راب في الوقت الذي تعمل فيه الدول الكبرى على إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي عارضته السعودية لعدم تناوله برنامج طهران الصاروخي، ودعمها لوكلاء بالمنطقة بما في ذلك في اليمن.

ونقل بيان لوزارة الخارجية عن راب قوله "المملكة المتحدة تؤكد التزامنا بمعالجة تحدياتنا الأمنية المشتركة ومنها التهديدات الإيرانية والصراع المستمر في اليمن"، مضيفا أن الرياض صديقة وشريكة وذات ثقة منذ أمد بعيد لبريطانيا.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق عام 2018 وعاودت فرض عقوبات على إيران، مما حدا بطهران إلى انتهاك بعض قيود الاتفاق تدريجيا.

وقالت الخارجية البريطانية إن راب، الذي التقى أيضا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ناقش قضايا التجارة وتغير المناخ.