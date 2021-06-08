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مجزرة مروعة في المملكة وسقوط 20 رأس.. ومفاجأة بشأن هوية الفاعلين (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - هاجمت كلاب ضالة قطيع أغنام وتقتل 20 رأساً في حي الجربة بنجران وسط ومطالبات بإيجاد حلول لهذه المشكلة التي باتت تهدد حياتنا.

  

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وظهر في مجموعة من الصور، عددا من الأغنام ملقاة على الأرض بعد نهش جسدها، وخروج أحشائها منها بعد تعرضها لهجوم من قبل خلال ضالة.

 

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول لهذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد حياة البشر والحيوانات.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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