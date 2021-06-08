مجزرة مروعة في المملكة وسقوط 20 رأس.. ومفاجأة بشأن هوية الفاعلين (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - هاجمت كلاب ضالة قطيع أغنام وتقتل 20 رأساً في حي الجربة بنجران وسط ومطالبات بإيجاد حلول لهذه المشكلة التي باتت تهدد حياتنا. قد يهمك ايضاً وظهر في مجموعة من الصور، عددا من الأغنام ملقاة على الأرض بعد نهش جسدها، وخروج أحشائها منها بعد تعرضها لهجوم من قبل خلال ضالة. وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول لهذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد حياة البشر والحيوانات.

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