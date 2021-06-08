شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فلكي يمني شهير يدق ناقوس الخطر ويعلن عن ترتيب المحافظات حسب معدل الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع قادم ويحذر من خطورتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات الجبلية خلال الأيام القادمة .

وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة والمساء. على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من لحج جنوبا وحتى صعده شمالاً. والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة وقد تمتد شرقاً إلى الصحاري والهضاب الداخلية في الجوف وغرب شبوة ومأرب .

قد يهمك ايضاً

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان. وضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفض. ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وفي السياق، كشف الفلكي اليمني الشهير عدنان الشوافي عن ترتيب المحافظات و المناطق اليمنية. حسب متوسط المعدل التراكمي لهطول الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة. ((والتي تصل الى الغزيرة على بعض المناطق)) خلال الأيام القادمة وهي كالتالي :-

1- إب – ريمة – غرب ذمار – المحويت – غرب صنعاء (الهطول المتوقع يغطي أكثر من 70% من المناطق).

2 – الضالع – شرق ذمار – شرق صنعاء – عمران – شرق حجة – غرب صعدة – البيضاء – شرق تعز – شرق الحديدة – شمال لحج (الهطول المتوقع يغطي من 40% الى 70% من المناطق).

3 – شمال ابين – غرب مارب – غرب الجوف – شرق صعدة -غرب شبوة – كذلك السواحل الغربية و السواحل الجنوبية (الهطول المتوقع يغطى من 20% الى 40% من المناطق.

4- السواحل الشرقية والهضاب الشرقية و الصحاري الداخلية بشكل عام و بقية المناطق الهطول المتوقع محدود لا يغطي 20% من المناطق.

كما وجه تحذيرات هامة إلى جميع المواطنين من مخاطر الأمطار. و الابتعاد عن مجاري السيول و الأودية في جميع المناطق المذكوره.