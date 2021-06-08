عدن.. مليشيا الانتقالي تسطو على ثاني مقر لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"

استولت ميليشيات المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، الإثنين، على مبنى ثانٍ لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وقال مدير عام الوكالة بعدن، محمود ثابت، في بيان: "استولت عناصر رفيعة في المجلس الانتقالي الجنوبي ظهر اليوم الإثنين على المبنى الثاني لوكالة سبأ للأنباء في حي البنجسار بجانب بريد التواهي في عدن".



واعتبر ثابت أن هذه الخطوة تأتي "في إطار تنفيذ خطته للسيطرة على مؤسسات الدولة الرسمية في تحد سافر لاتفاق الرياض".



وأشار ثابت إلى أن "عناصر من الانتقالي، يقودها القيادي مختار اليافعي استولت الثلاثاء الماضي على المبنى الأول للوكالة، بجانب رصيف السواح بالتواهي، وطردت مديره العام والحراسة المدنية والموظفين".



ومساء السبت الماضي، استنكرت وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، اقتحام مسلحين يتبعون المجلس، مؤسسات إعلامية رسمية في العاصمة المؤقتة عدن.



واعتبر مصدر مسئول في الوزارة خطوة الانتقالي "تعمداً لإفشال اتفاق الرياض والجهود الصادقة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الرامية إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد الصفوف ولملمة الجهود نحو استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".



والخميس، دعت مؤسسة الثورة للصحافة والنشر في العاصمة المؤقتة، محافظ عدن "أحمد لملس" إلى التدخل في الخلاف الحاصل بين المؤسسة ومكتب الإعلام في المحافظة، على خلفية محاولة الأخير بسط يده على مكتب المؤسسة في عدن.

