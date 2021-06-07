شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: هجمات ميليشيا الحوثي على مأرب تأتي امتداداً للجرائم التي تقوم بها بحق الشعب اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ‏أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية التي قامت بها ميليشيا الحوثي في مدينة مأرب بالجمهورية اليمنية ومنها الاعتداء على محطة الوقود والذي أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء.



وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، اليوم، أن هذه الجرائم تأتي امتداداً للجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار واستقرار المنطقة.