بدء دورة تدريبية للكوادر الصحية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم، الدورة التدريبية للكوادر الصحية في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، حول عناية الأطفال حديثي الولادة والخدّج، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة.



وأكد مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك، على أهمية هذه الدورات في تطوير قدرات الكوادر الطبية.

فيما أوضح المدير التنفيذي للجمعية مصطفى القادري، أن الدورة تهدف إلى بناء قدرات العاملين الصحيين وإكسابهم المهارات الأساسية لعلامات الخطورة لدى حديثي الولادة والرعاية الخاصة للمواليد ناقصي الوزن والخدج لخفض معدل وفيات حديثي الولادة في المحافظة. ‏