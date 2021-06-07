شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : زعيم المليشيا الحوثية يلتقي بوفد سلطنة عمان في صنعاء وهذا ما تم خلال اللقاء ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى زعيم المليشيا الانقلابية “عبد الملك الحوثي” اليوم الاثنين وفد سلطنة عمان بعد يومين من وصوله إلى صنعاء. ‏وقال الناطق باسم المليشيا محمد عبد السلام إن “عبد الملك بدر الدين الحوثي التقى يومنا هذا الاثنين بوفد المكتب السلطاني بسلطنة عمان الشقيقة” . قد يهمك ايضاً

وأضاف أنه “‏تم خلال اللقاء نقاش الرسائل المتبادلة المتعلقة بالقضايا الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة” . وتابع الحوثي :”في ختام اللقاء حمّل عبد الملك الوفد العماني تقديره للمساعي الخيرة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وتثمينه للمواقف الإنسانية والحكيمة للسلطنة قيادةً وشعباً”.

وقبل يومين أعلنت مليشيا ‏الحوثي وصول وفد من المكتب السلطاني في عُمان إلى العاصمة صنعاء، يرافقه رئيس الوفد التفاوضي للجماعة وناطقها الرسمي “محمد عبدالسلام” وعدد من أعضاء من الوفد.

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