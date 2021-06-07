شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صورة فاضحة لنجمة مسلسل "باب الحارة" الفنانة شمس الملا مع مدربها في النادي الرياضي بـ دبي.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مواقع التواصل الإجتماعي تداولاً واسع لصورة مسربة للفنانة السورية شمس بسام الملا، وهي في النادي الرياضي مع مدربها الخاص.

وزعمت حسابات تهتم بأخبار المشاهير أن الصورة المتداولة تم تسريبها للفنانة شمس الملا ومدربها الخاص في النادي الرياضي، حيث تظهر الملا وهي ترتدي ملابس رياضية ضاغطة على جسمها، خصوصاً البنطلون الذي يكشف تفاصيل جسدها ويظهر مؤخرتها بطريقةً مثيرة وجريئة.

كما علق الناشطون على وضعية التقاط الصورة التي التقطها المدرب من المراه الموجودة على حائط صالة التمارين، وكان قريبًا جداً من الفنانة شمس، ويبعده عن الإلتصاق بجسدها مسافة بسيطة جدا ً.

الجدير بالذكر أن الصورة التي وصفت بالمسربة، كانت قد نشرتها الفنانة شمس الملا في وقت سابق على حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وليست مسربة كما زعمت تلك الحسابات.



وكانت شمس الملا قد اثارت الجدل في آخر إطلالة لها، بعد نشرها صور لها وهي ترتدي ثوب مكشوف الصدر والإبط، واختارت تسريحة شعر عادية منسدلة إلى ظهرها، مع مكياج ثقيل أحدث بعض التشويه في ملامح وجهها.

ولفتت شمس الملا في صورتها الجديدة أنظار جمهورها بسبب نحافتها المفرطة التي ظهرت بها، حيث أستغرب عدداً من المعلقين من الريجيم القاسي الذي تتبعه النجمة شمس الملا، بينما تخوف آخرين من أن يكون قد أصابها مرض خطير وتسبب في خسارتها لوزنها.



وفي الوقت الذي عزف فيه الكثير من المتابعين الحديث عن الملابس المكشوفة التي ارتدتها، فضلاً عن التغزل بجمالها، فقد كانت تعليقات معظم المتابعين تتحدث عن نحافتها المفرطة التي أظهرت اضلاعها وقفصها الصدري، حيث أعتبر بعضهم ذلك عقاباً من الله للفنانة شمس بسبب صورها الجريئة ومفاتنها التي تعرضها على مواقع التواصل.

وأشتهرت نجمة الأجزاء الأخيرة من مسلسل باب الحارة، وإبنة المخرج الشهير "بسام الملا" ، بإطلالاتها الجريئة، ومحاولتها لفت الأنظار وإثار الجدل على مواقع السوشيال ميديا، خصوصاً بعد انتقالها للعيش في دبي والعمل كموديل لأحد العلامات التجارية.

وشمس الملا هي إبنة المخرج الشهير بسام الملا، الذي لمع اسمه أثناء إخراجة للأجزاء الأولى من مسلسل "باب الحارة".



وتخرجت شمس الملا من المعهد العالي لفنون المسرح، واقتحمت الدراما في سن مبكر وكانت اول مشاركة لها في الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة عام 2017، حيث لعبت فيه دور شاب متخفي لتنتقم لوالدها الذي قتله الفرنسيون.

كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صورة فاضحة لنجمة مسلسل "باب الحارة" الفنانة شمس الملا مع مدربها في النادي الرياضي بـ دبي.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.