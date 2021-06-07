الوزير الشرجبي يبحث مع البنك الدولي المشروعات المخصصة لمشروعات المياه والصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع ممثلي البنك الدولي، المشروعات المخصصة لمشروعات المياه والصرف الصحي في اليمن.



وفي اللقاء، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اكد الوزير الشرجبي على ان العلاقة مع البنك الدولي كانت دائما ممتازة وان الدعم المقدم لقطاع المياه والإصحاح البيئي محل تقدير من قبل الحكومة اليمنية .. موضحاً أنه خلال الفترة السابقة وفي ضل الوضع الذي كان قائم توقفت العديد من المشاريع وكذا منظومة الطاقة الكهربائية ما ادى لتراجع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي في كثير من المدن وكذلك المناطق الريفية.

وشدد على ضرورة الإنتقال من دعم المشاريع الطارئة إلى دعم مشاريع التنمية وإعادة تأهيل المشاريع لضمان استدامة المشروعات المنفذة .. مثمنأً في الوقت نفسه اعتماد البنك الدولي 42 مليون دولار موجهة لخدمات المياه والصرف الصحي في اليمن في اطار برنامج الحضر والخدمات الطارئة، مؤكدا ان الوزارة انجزت كافة الدراسات اللازمة وتعمل على تنسيق الجهود مع السلطات المحلية والمؤسسات المحلية للمياة والصرف الصحي والفروع لضمان تنفيذ المشروعات على الوجة الامثل.

حضر اللقاء المهندس نجيب نعمان مستشار الوزير ، والمهندسة اروى حمادي مدير الوحدة التنفيذية.