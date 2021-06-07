اجتماع إفتراضي يناقش دعم البنك الدولي لمشروعين في قطاعي الصحي والمياه والإصحاح البيئي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع إفتراضي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي، اليوم الإثنين، دعم البنك الدولي لمشروعين في قطاعي الصحة والمياه والإصحاح البيئي في بلادنا .



وتطرق الإجتماع الذي نظمه البنك الدولي وشارك فيه وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، مدير مشروع كوفيد 19 الدكتور،علي الوليدي، ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجهات أخرى معنية، إلى مناقشة المشروع الأول المتعلقة باستمرار مشروع الاستجابة لكوفيد ١٩ والذي بدا العام الماضي وتم تنفيذ مرحلته الأولى وينتظر تنفيذ مرحلته الثانية التي تشمل دعم انشطة توزيع اللقاح وتنفيذ حملات التطعيم ضد كوفيد ليغطي ٢،٨ مليون جرعة، ودعم كل ما يتعلق بنشر الوعي المجتمعي ونفقات تنفيذ الحملات ودعم استمررية مراكز العزل وتدريب ادارة الحالة ومكافحة العدوى ومختبرات الصحة العامة عبر منظمة الصحة العالمية .

فيما يتمثل المشروع الثاني بـ"طوارئ راس المال البشري في اليمن" الذي يتضمن الشراكة بين قطاعات الصحة والمياه والاصحاح البيئي ويهدف الى تحسبن شبكات المياه وتوفير المياة النظيفة للمناطق الريفية والمناطق ذات الهشاشة.

وخلال الإجتماع، أكد الدكتور الوليدي، على ضرورة انشاء وحدة لإدارة مشاريع البنك الدولي في المجال الصحي بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك لضمان واحدية القرار و واحدية التنفيذ حسب سياسية وزارة الصحة العامة والسكان .