‏الارياني يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية قائد القوات المشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وذلك بمقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالجانب الاعلامي والقضايا ذات الاهتمام المشترك،وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وخلال اللقاء ، اكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ينظر للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بأنها العمق الاستراتيجي والعون والسند لليمن، وأن هذه الجهود والدور الاخوي الصادق محل تقدير اليمنيين وسيسجلها التاريخ بأنصع صفحاته.

واستعرض الارياني خلال اللقاء الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بحق المدنيين..معبراً عن استنكاره للصمت الدولي على هذه الجرائم وآخرها جريمة استهداف محطة للوقود في مدينة مأرب بصاروخ باليستي، راح ضحيتها 21 مدنياً بينهم الطفلة ليان ووالدها اللذين تفحمت جثتيهما.

ونوه الارياني بأن الحكومة بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية استجابت للمبادرة السعودية للسلام و لديها الرغبة الكاملة في السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيراً الى انه لولا حنكة فخامة الرئيس وتضحياته ورفضه ضغوط مليشيا الحوثي بتعيين صالح الصماد نائباً له في العام 2014، لكانت اليمن اليوم ولاية إيرانية.

‏وتناول معمر الارياني خلال اللقاء الجهود الإعلامية في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وخاصة ما يتعلق بجرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية، والمخاطر الكارثية لممارساتها من تجنيد للاطفال وغسل عقولهم، ومحاولات العبث بالهوية اليمنية، وعمليات القتل والقمع والتنكيل بالمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها .

وقدم معمر الارياني الشكر والتقدير لقائد القوات المشتركة على جهوده..مثمناً الدور الذي تقوم به قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في الملكة العربية السعودية من دعم لامحدود للحكومة والشعب اليمني لاستعادة دولته وتجاوز محنته.

هذا وقام نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع بتكريم وزير الاعلام والثقافة والسياحة بدرع القوات المشتركة.