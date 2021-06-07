شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فيديو" ... فتاة تتعرض لتحرش جماعي وسط شارع عام في السعودية ... المفاجأة من تكون ؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لشباب يتحرشون بفتاة في شارع عام بالمملكة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول تجمهر عدد من الشباب بالقرب من أحد المجمعات التجارية حول سيارة فتاة ترتدي عباءة صفراء.

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وظهر في المقطع مطاردة مجموعة من الشباب للفتاة أثناء سيرها وعبورها الشارع.

وقال مغردون إن الفتاة هي أحد مشاهير مواقع السوشيال ميديا في السعودية دون أن يذكروا اسمها.

وأثار المقطع استياء واسع في المملكة من سلوك الشباب واعتبره مغردون تحرش بالفتاة في مكان عام مطالبين الجهات المختصة بالتدخل ومعاقبتهم، وفي هذا السياق كتب فهد: "إن شاء الله نسمع تم القبض".

وكانت حسابات ومواقع سعودية، كشفت أمس الجمعة القبض على مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في وضع مُخل بالآداب العامة برفقة شاب في مدينة جدة، وذلك بعد ورود بلاغ عن مكان تواجدهم.

