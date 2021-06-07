شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشره ضورة في احد الشواطئ المصرية ... لاعب مصري كبير يفجر مفاجأة عن ما حدث للاعب محمد صلاح في منتجع الغردقة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

كشف مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني، اللاعب أحمد حسن “كوكا”، بطريقة غير مباشرة أن المسؤولين أغلقوا أحد شواطئ مدينة الغردقة في وجه الجمهور من أجل لاعب ليفربول محمد صلاح. البداية مع نشر صلاح، صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال قضاء عطلته عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، وظهر فيها بمفرده في أحد شواطئ مدينة الغردقة حيث يقضي إجازته الصيفية بعد نهاية الموسم الكروي في إنجلترا.

ولكن “كوكا”، فضح سر صلاح، حين علق على صورته بشكل ساخر، مشيرا إلى أن البحر تم إغلاقه من أجل نجم نادي ليفربول. قائلا: “يا بني قافلين البحر عشانك، قل لهم يفتحوه لأن الناس تريد أن تسبح”. قد يهمك ايضاً

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