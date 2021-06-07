شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بـ "الصورة" ...مقتل مسؤول اسرائلي كبير بعد ايام من معركة صواريخ حماس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن وفاة آفي هار إيفين الرئيس السابق لوكالة الفضاء الإسرائيلية مساء الأحد في مستشفى رامبام في حيفا، متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا الشهر الماضي.

وخلال الاشتباكات التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تم تدمير فندقين في إسرائيل، كان إيفي يقيم في أحدهما. ونقل إلى مستشفى رامبام بعد إصابته بحروق واختناق. وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، أن “إيفين حائز على جائزة وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكان رئيسا سابقا لوكالة الفضاء الإسرائيلية، ومات عن عمر ناهز 84 عاما”.



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