شكرا لقرائتكم خبر عن المزارعين المتضررين من اعصار لبان الذي ضرب المهرة يناشدون التحالف العربي والحكومة اليمنية ومنظمة الفاوا انقاذهم وانقاذ مزارعهم المدمرة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المهرة - لميس الأصبحي.

ناشد مزارعي محافظة المهرة و المتضررين من اعصار لبان الذي ضرب المحافظة في اكتوبر 2018 م ناشدوا قيادة التحالف العربي و الحكومة اليمنية والسلطة المحلية ومنظمة الفاوا بوضع حد لمعاناتهم الكبيرة بسبب الدمار الهائل الذي خلفه اعصار لبان في مزارعهم.

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وقال المزارعون في بيان صادر عنهم عقب لقاء "مرصد أين للحقوق والتنمية" ان الاعصار جرف مزارعهم بشكل كلي مما افقدهم مصدر دخلهم الوحيد المتمثل بالزراعة وانهم اصبحوا عاطلين عن العمل،

واشار بيان المناشدة ان لجنة الفلاحين رفعت كشف باسماء المتضررين وحجم الاضرار التي لحقت بالمزارعين والمناطق التي ضربها الاعصار، الا انه لم يتم التجاوب مع تلك المطالب وظلت السلطات تسوق وعودا فقط لم تنفذ حتى اليوم.



واشار البيان مناشدا كل مسؤول وكل صاحب رأي وموقف من ان يلتفت لمعاناة هؤلاء المزارعين الذين فقدوا مصدر دخلهم مما افقدهم القدرة على اعالة اطفالهم و أسرهم.

وطالب المزارعون بصرف مساعدات نقدية شهرية ومساعدات غذائية بصورة عاجلة حتى يتم اعادة تأهيل واصلاح الاراضي الزراعية من جديد.

