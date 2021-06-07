محافظ المهرة يدشن تشغيل مشروع منظومات الطاقة الشمسية لـ 11 مدرسة بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة – رئيس المجلس المحلي، تشغيل مشروع منظومات الطاقة الشمسية لـ 11 مدرسة بالمحافظة بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).



وقص المحافظ بن ياسر، برفقة مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ سمير مبخوت هراش، شريط الافتتاح لمنظومة الطاقة الشمسية بمدرسة العيدروس، مستمعا إلى شرح حول مميزات المشروع والخدمات التي سيقدمها للمدارس المستهدفة.

وأشاد محافظ المهرة بهذه التدخلات النوعية في الاستفادة من الطاقة الشمسية، موجها الشكر لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، على تمويل مثل هذه المشاريع.

من جهته شكر مدير عام مكتب وزارة التخطيط التعاون الدولي بالمحافظة، الأستاذ علي سالم بن محيسن، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) على ما قدمه من مشاريع لمحافظة المهرة لعدد من المدراس والمراكز الصحية في مختلف مديريات المحافظة.

وأشار إلى أن هناك وعود بمشاريع جديدة في الطاقة الشمسية ستنفذ في المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة بحاجة إلى المزيد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية رغم ما أنجزته السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر، من مشاريع كبيرة أشاد بها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

ودعا المنظمات والشركاء إلى مساعدة السلطة المحلية خصوصا وأن المحافظة تحتضن وتستقبل عددا كبيرا من النازحين والوافدين من مختلف المحافظات الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات.

حضر التدشين مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان، ومدير عام صندوق التنمية البشرية الدكتور أحمد سعيد بلحاف، ومديرة مدرسة العيدروس الأستاذة مليكة حرمش، وعدد من المدراء والمسؤولين.