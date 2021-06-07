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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتمام عملية الأستلام والتسليم بين مدير امن ساحل حضرموت السابق والجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021
الخليج 365 - المكـلا
تمت صباح يوم الاثنين عملية استلام وتسليم بين مدير امن ساحل حضرموت السابق والجديد.
وتمت عملية الاستلام بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية ومسئولي امن محافظة حضرموت .
وأصدر وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان الاحد قرار رقم ( ١٣ ) لسنة 2021 بتكليف قائماً لمدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت.
وكلف نائب مدير الأمن العام بالساحل العميد سعيد أحمد بن دويس العوبثاني قائماً بأعمال مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت خلفا للواء سعيد علي العامري كما أصدر أمر بتشكيل لجنة للأستلام والتسليم بين المدير الخلف والسلف خلال يومين من تاريخه وهو ماتم صباح الاثنين.