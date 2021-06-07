إتمام عملية الأستلام والتسليم بين مدير امن ساحل حضرموت السابق والجديد

وكلف نائب مدير الأمن العام بالساحل العميد سعيد أحمد بن دويس العوبثاني قائماً بأعمال مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت خلفا للواء سعيد علي العامري كما أصدر أمر بتشكيل لجنة للأستلام والتسليم بين المدير الخلف والسلف خلال يومين من تاريخه وهو ماتم صباح الاثنين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012