مدير عام مديرية المسيلة يدشن امتحانات شهادة الثانوية العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي ، الأحد، بمعية الأمين العام للمجلس المحلي بالمسيلة الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعباد، امتحانات شهادة الثانوية العامة، بالمركز الامتحاني بثانوية الفقيد سالم حسن.



و أشاد الدحيمي بالجهود التي تبذلها اللجان الامتحانية ومكتب التربية والتعليم بالمديرية، من خلال التنظيم و الإنضباط داخل قاعات المركز الامتحاني، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

كما وجه الدحيمي كلمة تحفيزية لأبناءه الطلاب والطالبات ، حاثاً إياهم ببذل المزيد من الجهد والعمل، وكذلك التركيز والهدوء أثناء الامتحان، و الإنضباط والإلتزام باللوائح وبمواعيد الامتحانات.

وأفاد مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية المسيلة الأستاذ سالم أحمد بريدان العامري ، بأن عدد الطلاب والطالبات المقيدين بكشوفات الخاضعين لامتحانات شهادة الثانوية العامة بالمسيلة ( 75 ) طالب وطالبة، منهم ( 45 ) بالقسم الأدبي، و ( 30 ) طالب و طالبة بالقسم العلمي.

حضر التدشين مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ سالم أحمد بريدان، وعدد من مدراء الأجهزة التنفيذية والأمنية بمديرية المسيلة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام بمكتب التربية والتعليم بالمديرية.