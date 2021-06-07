شركة النفط اليمنية فرع المهرة تسلم منطقتي الصادقية وأثوب مولدين كهربائيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

سلمت شركة النفط اليمنية فرع المهرة، اليوم، مولدين كهربائيين (مولد لمنطقة الصادقية بقدرة 80 كيلو واط امبير ،ومولد كهربائي بقدرة 400 كيلو واط امبير لمنطقة أثوب بمديرية حات). تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة.



و أوضح نائب مدير شركة النفط فرع المهرة الأستاذ محمد احمد كلشات أن تسليم هذه المولدات يأتي تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة عبر فرع شركة النفط بالمحافظة ضمن مشروع توفير خدمة الكهرباء للمناطق البعيدة والنائية ضمن مرحلتها الثالثة للمشروع بعد تنفيذها للمرحلتين السابقة وكذا توفير العديد من المولدات للعديد من المرافق الحكومية وكذا لمحطات التوليد التابعة لفرع المؤسسة العامة للكهرباء، مع استمرار تزويد تلك المحطات والمشاريع الأهلية بالمشتقات المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتي تستمر لعامها الرابع على التوالي .

بدوره ثمن الشيخ سعيد بن ميطان السماحي مستشار محافظ المحافظة الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر في مجال الكهرباء بكافة المديريات وحرصها على توفير مختلف الخدمات للمواطنين.

من جانبه شكر الشيخ سويلم صالح يسلم السماحي ممثل الأهالي بمنطقة الصادقية معالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر على دعمه للمنطقه بمولد كهربائي الذي سيخدم المنطقة وسيخفف عنهم العناء وخاصةً في فصل الصيف نظراً للطبيعة الجغرافية للمنطقة ، كما عبر عن شكره لشركة النفط فرع المهرة على كل الجهود التي بذلتها في توريد المولد .

بينما قدم أبناء منطقة أثوب شكرهم للمحافظ بن ياسر بعد تلبيته طلب أبناء المنطقة حسب حاجة المنطقة له، كما تقدما بشكرهم لكل من ساهم في توفير هذا المولد عبر شركة النفط فرع المهرة .