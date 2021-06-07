البحسني يوجه باعتماد عدد من المشاريع في قطاع الشباب والرياضة بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن مسجدي، لمناقشة واقع وضع الشباب والرياضة.



واستمع المحافظ البحسني من مسجدي إلى وضع الرياضة في ساحل حضرموت والمتوقع عودتها مطلع شهر يوليو المقبل وفقاً وقرار اللجنة العليا للطوارئ ووزارة الشباب والرياضة، مطلعاً على دور المكتب في تفعيل مختلف الأنشطة الرياضية بمختلف ألعابها.

ووجه محافظ حضرموت باعتماد مشاريع تعشيب ملاعب الشعب والتضامن والمكلا ضمن مشاريع مديرية مدينة المكلا للعام 2022م، وتمهيد الساحة الرياضية لملعب الجول بمديرية حجر "ملعب كرة القدم"، وإصلاح وترميم ملعب بن سلمان بغيل باوزير، كما وجه بإنارة ملعب ألعاب الظل بنادي الشبيب الرياضي بالديس الشرقية.

وأكد المحافظ البحسني أن هذه المشاريع تأتي في إطار اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بقطاع الشباب والرياضة، ولتفعيل النشاط الرياضي بشكل أكبر، حاثاً قيادة مكتب الشباب والرياضة على بذل مزيد من الجهود وإحداث نقلة نوعية للرياضة، وملئ أوقات فراغ الشباب بممارسة الرياضة.

بدوره عبر مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة عن خالص شكره وتقديره لمحافظ حضرموت على توجيهاته ودعمه لقطاع الشباب والرياضة، مبيناً أن المكتب سيعمل على تنفيذ الخطط والبرامج الرياضية عقب استئناف النشاط الرياضي مطلع شهر يوليو المقبل.