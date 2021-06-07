بن ياسر يدشن اختبارات شهادة الثانوية العامة ويشيد بمستوى التجهيزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة – رئيس المجلس المحلي، بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام 2020 – 2021م.



وخلال التدشين، طاف المحافظ بن ياسر، برفقة اللجنة الإشرافية الوزارية وقيادة مكتب التربية بالمحافظة والمديرية، قاعات الاختبارات في مدرستي السيدة عائشة والعيدروس، مطلعا على أوضاع الطلاب والطالبات والتجهيزات لتوفير البيئة والأجواء المناسبة لأداء الاختبارات وتأمين المراكز الاختبارية، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا.

وأشاد المحافظ بمستوى التجهيزات التي اتخذتها الوزارة ومكتب التربية لنجاح عملية الاختبارات، راجيا التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات.

من جانبه، ذكر مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، الأستاذ سمير مبخوت هراش، أن 1122 طالبة وطالبة في القسمين العملي والأدبي بالمحافظة بدأوا اليوم اختبارات الثانوية العامة موزعين على 10 مراكز امتحانية في مختلف مديريات المحافظة.

وعبر عن أمله في نيل الطلاب والطالبات الدراجات المأمولة، داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد والجد لتحقيق نتائج مشرفة.

ووجه الشكر للمحافظ بن ياسر، على دعمه المستمر للعملية التربوية والتعليمية بالمحافظة.

رافق المحافظ في التدشين، اللجنة الإشرافية من الوزارة برئاسة الأستاذ فضل محسن السلامي، وعضوية كلا من الأستاذة ناهد عمر سالم والأستاذة رشيدة صالح بن علي جابر، والأستاذ نصر محمد سعيد، والأستاذة أنهار خميس سعيد، والأستاذ نبيل علي شائف، ومدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سيعدان، ومدير عام صندوق التنمية البشرية الدكتور أحمد سعيد بلحاف، ومدير عام مكتب وزارة التخطيط التعاون الدولي بالمحافظة الأستاذ علي سالم بن محيسن، ومدير إدارة التربية والتعليم بمديرية الغيضة الأستاذ إبراهيم بن جعرة، وأعضاء اللجنة الفرعية للاختبارات وعدد من مدراء ورؤساء الإدارات والأقسام بمكبتي التربية بالمحافظة ومديرية الغيضة.