لقاء يناقش أوضاع نيابة الغيضة والصعوبات التي تواجه عملها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش لقاء ضم نائب مدير الأمن والشرطة - مدير عام البحث الجنائي بمحافظة المهرة، العقيد الركن أحمد علي سعيد رعفيت، ووكيل نيابة الغيضة، القاضي هاني صالح فرحان فورس، أوضاع النيابة العامة والصعوبات التي تواجه عملها في القضايا المُحالة من إدارة البحث الجنائي.



وفي خلال الزيارة استمع العقيد رعفيت، من وكيل النيابة، إلى الصعوبات التي تصادف نيابة الغيضة في بعض الملفات والقضايا المُحالة من إدارة البحث الجنائي بالمحافظة والتعرف على طرق حلها وتجاوزها.

وأشاد الوكيل بلحاف، بالنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي بمحافظة المهرة، بالفترة الأخيرة والتي أسهمت في استتباب الوضع الأمني داخل المحافظة، وذلك بتصديهم لظواهر الجريمة بشتى أنواعها وضبط متعاطي ومروجي وتجار المخدرات والقبض على العديد من مرتكبي الجرائم.

وثمن هذه الزيارات التي لها أثر بالنهوض والتوافق بين العمل القضائي والأمني بالمحافظة.

من جانبه أوضح العقيد أحمد، إلى أن هذه الزيارة تأتي بصدد التنسيق والإطلاع في تنفيذ الأحكام بحق مرتكبي الجرائم وسرعة البت في إجراءات القضايا والملفات المحالة للجهات ذات العلاقة لينال كل عابث جزاه.

وأشار أن الخطة المعدة ستشمل خلال الأيام القادمة زيارات لمحكمة الغيضة وعدد من المكاتب الأمنية والمدنية بموجب توجيهات محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، ومدير الأمن والشرطة بالمحافظة العقيد مفتي صموده، للنهوض بالعمل الأمني في المحافظة.

و أشاد كلاً من العقيد أحمد والقاضي هاني بالإسهامات الفعالة التي تقدمها السلطة المحلية بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة ودور مدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صموده.