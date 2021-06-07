محافظ حضرموت يترأس اجتماعاً بلجنة التحضير والإشراف على مهرجان البلدة السياحي للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً بلجنة التحضير والإشراف على مهرجان البلدة السياحي للعام 2021م.



وأكد المحافظ البحسني خلال اللقاء أهمية تقديم الأفكار والبرامج المتميزة والجديدة، وإعداد الدراسات ورسم الخطط والتحضير المسبق الجيد في سبيل إضفاء صبغة ونقلة نوعية لمهرجان البلدة السياحي لهذا العام، تعكس مدى الاستقرار الأمني والجانب التنموي في محافظة حضرموت للزوار.

ونوه محافظ حضرموت بدور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الترويج لمهرجان البلدة السياحي، حاثاً مكتب النظافة والتحسين بتكثيف حملات النظافة قبل المهرجان، وتفعيل مبادرات النظافة، ورفع شعار غرس ألف شجرة، لتحسين مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت، وإظهارها بالمظهر اللائق أمام الزائرين.

واستمع المحافظ البحسني من أعضاء اللجنة إلى الخطط والأفكار والبرامج الأولية المتعلقة بفعاليات مهرجان البلدة، حاثاً إياهم على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين كافة المكاتب والمؤسسات بما يضمن نجاح وتميّز المهرجان خلال هذا العام، والاستعانة بمن تراه اللجنة ضرورة بما يخدم الهدف من إنشائها، وإشراك القطاع الخاص للإسهام في المشاركة الفاعلة وإنجاح فعاليات المهرجان.

وكان محافظ حضرموت قد أصدر القرار رقم 89 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة للتحضير والإشراف على مهرجان البلدة السياحي للعام 2021م، برئاسة محافظ حضرموت، ومدير مكتب الثقافة نائباً للجنة، وعضوية المديرون العامون لمكاتب السياحة، والإعلام، والأمن والشرطة، والتربية والتعليم، والاشغال العامة والطرق، والشباب والرياضة، وصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، ومكتب المحافظ، ومدير عام مديرية مدينة المكلا، ومدير عام قطاع تلفزيون حضرموت، ومدير عام إذاعة المكلا، ونائب رئيس الغرفة التجارية، ورئيس شعبة التوجيه المعنوي، وقائد قوات خفر السواحل بالمنطقة العسكرية الثانية، ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي، ومحمد عبدالله بوعيران