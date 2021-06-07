البحسني يطلع على التجهيزات بمصنع إنتاج الأكسجين بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، التجهيزات الأخيرة لتدشين العمل بمصنع إنتاج الأكسجين ووحدات التعبئة والحرارة والتبريد والمزوّدة بوحدة تنقية عالية، بمنطقة 40 شقة بالمكلا، التابع لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



واستمع المحافظ البحسني، من وكيل محافظة حضرموت المساعد فهمي باضاوي، ومدير عام مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، الى مراحل تركيب قطعة الكمبرسر التي استقدمت من الهند مع الفلاتر والزيوت الخاصة بالمصنع، والذي سيتم تدشين العمل به قريباً، وتبلغ سعته الانتاجته نحو 500 اسطوانة من الغاز في اليوم، متعرفاً على الصعوبات والعوائق التي واجهت مكتب الصحة في عملية استكمال الأعمال الفنية للمصنع.

وأكد محافظ حضرموت أن هذا المصنع سيشكل إضافة نوعية لإنتاج الأكسجين الخاص بمراكز العزل الطبي والمستشفيات في محافظة حضرموت، لافتاً بأن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي قطاع الصحة اهتماماً كبيراً نظراً لارتباطه المباشر بصحة وحياة المواطنين.

وشدد المحافظ البحسني على مضاعفة الجهود وتكثيف العمل وسرعة الانجاز لبدء تشغيل المصنع خلال الثلاثة الايام القادمة، مبدياً استعداده بتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة في سبيل أن يدخل المصنع إلى الخدمة ويسهم في تقديم اسطوانات الاكسجين لمراكز العزل والمستشفيات.