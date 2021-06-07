تنديد أممي باستهداف ميليشا الحوثي للمدنيين في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عبرت بعثة المراقبين التابعين للأمم المتحدة في محافظة الحديدة اليمنية عن أسفها للخسائر المدنية المتجددة في المحافظة المطلة على البحر الأحمر، حيث قتل عامل وأصيب ثلاثة آخرون في قصف متجدد لميليشيا الحوثي استهدف مجمع «إخوان ثابت الصناعي».



وقالت البعثة إن مقتل عامل وإصابة ثلاثة آخرين في مجمع إخوان ثابت الصناعي شرقي مدينة الحديدة، «يسلط الضوء على الأثر الكارثي للنزاع، ما يتعين على الأطراف المتحاربة حماية المدنيين من عواقب الحرب في جميع الأوقات».

وكانت القوات المشتركة، أعلنت مقتل أحد العمال وإصابة ثلاثة نتيجة قصف ميليشيا الحوثي لمجمع «إخوان ثابت الصناعي»، وأنها وجهت ضربات مركزة على ثكنات ومربض مدفعية للميليشيا، رداً على جريمة جديدة ارتكبتها بحق عمال المجمع داخل مدينة الحديدة.

ووفق بيان عسكري، فإن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط التماس بشارع صنعاء حققت إصابات مباشرة بالسلاح المناسب في ثكنات ومربض مدفعية، الميليشيا وكبدتها خسائر بشرية ومادية. وكانت الميليشيا عاودت قصف مجمع «إخوان ثابت الصناعي والتجاري» بـ 8 قذائف هاون أسفرت عن مقتل أحد عمال مصنع للألبان يدعى إبراهيم يحيى محمد زخيم، من أهالي الحديدة، فيما أصيب عدد من زملائه بجروح. وهرع فريق إنقاذ من القوات المشتركة لمساعدة عمال المجمع وإسعاف الضحايا لتلقي العلاج في المستشفى الميداني بالدريهمي.

وعادت ميليشيا الحوثي أيضاً استهداف المناطق والأحياء السكنية بمديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة بالأسلحة المتوسطة، حيث فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة عشوائية صوب منازل اليمنيين الواقعة في الأطراف الشمالية لمركز المدينة. وذكرت القوات المشتركة أن القرى السكنية في بلدتي الفازة والجبلية التابعتين للمديرية ذاتها تعرضت لاستهداف مماثل من الميليشيا الحوثية. وأحدث الاستهداف الحوثي خوفاً وهلعاً في أوساط السكان في تلك المناطق لا سيما النساء والأطفال وكبار السن الذين باتوا تحت وطأة استهداف الميليشيا ليلاً ونهاراً