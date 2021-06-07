شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي الشوافي يوضح حول الكسوف الحلقي للشمس وما اذا كانت ستتأثر به اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي عدنان الشوافي الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عن كسوف حلقي للشمس. ويقول الكرة الارضية على موعد مع كسوف حلقي للشمس يوم الخميس القادم 10 يونيو 2021. موضحا أن اجزاء واسعة من اقصى شمال القارات اسيا و اوروبا و امريكا الشمالية يشهدون بعض مراحل الكسوف الجزئي. قد يهمك ايضاً ولفت إلى ان مسار الكسوف الحلقي يمر بشمال شرق امريكا الشمالية وجرين لاند و اقصى شمال شرق روسيا. ونوه إلى أنه بالنسبة لليمن ودول الشرق الأوسط لن تشهد أي مرحلة من مراحل كسوف للشمس يوم الخميس القادم.

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