شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الحوثي تزف بشرى سارة لعشرة ملايين مواطن يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد اليوم في العاصمة صنعاء اجتماعا برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية عبيد سالم بن ضبيع التابعين لحكومة الحوثي لوضع آلية صرف الدفعة العاشرة من مشروع التحويلات النقدية الطارئة . قد يهمك ايضاً وبحسب الأجتماع فأن عملية الصرف تستهدف الدفعة العاشرة التي سيبدأ صرفها خلال أيام لعشرة ملايين فرد بمبلغ 35 مليار ريال. وتطرق الاجتماع إلى توجه المنظمة وفرع البنك الدولي نحو بناء قدرات الصندوق ودوره خلال المرحلة المقبلة في إطار التفاهم بين الصندوق واليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية.

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